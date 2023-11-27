Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.11.2023 13:57

Yaka Cami’nin temeli atıldı

Düzce'de geçtiğimiz yıl 23 Kasımda meydana gelen depremde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Cumayeri Yaka Cami’nin yeniden yapılması için temeli atıldı.

Yaka Cami’nin temeli atıldı

Düzce'de 23 Kasım 2022 günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapılar tek tek yıkıldı. Depremde ağır hasar alan Cumayeri ilçesindeki Yaka Mahallesi Cami'de ekipler tarafından yıkılmıştı. Yıkılan caminin yerine yenisi yapılması için çalışma başladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “23 Kasım 2022’de yaşadığımız 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar Yaka Mahallesi Cami’mizi yıkmıştık. Bugünde dualar eşliğinde temelini atmak nasip oldu. Rabbim tez zamanda bitirip cemaat ile buluştursun İnşallah” dedi.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Mardin'de 2 kazada 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
İstanbul’da birçok kedi dev dalgalar arasında boğuldu
14:36
Denizler için fırtına uyarısı
14:31
Kayseri'de rüzgarın hızı 187 kilometreye ulaştı
14:21
Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
14:30
NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı
14:11
İzmir'de su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor
Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
FOTO FOKUS
Teröristlerin kullandığı mağaralar görüntülendi
Teröristlerin kullandığı mağaralar görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ