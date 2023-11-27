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Güncel
İHA 27.11.2023 13:38

Mardin'de 2 kazada 11 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde, 2 ayrı trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

Mardin'de 2 kazada 11 yaralı

Midyat ilçesi kırsal Çavuşlu ve Erişti mahalleleri arasında gece saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Güldane P. (48), Kadriye C. (30), Hediye Ç. (27), Meryem P. (18), Esma Nur C. (4), Osman P. (3) ve Delal P. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızıltepe ilçesi Şenyurt kara yolunda meydana gelen diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki Kuntay K. (48), Esin K. (40), Seda Nur K. (15) ve Ömer Selami K. (13) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Mardin Trafik Kazası
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