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Güncel
AA 27.11.2023 12:56

Bitlis'te kurum amirlerine "Hayatımız İletişim" semineri verildi

Bitlis Valiliğince, il merkezi ve ilçelerdeki tüm kurum amirlerine yönelik "Hayatımız İletişim" adlı eğitim semineri düzenlendi.

Bitlis'te kurum amirlerine "Hayatımız İletişim" semineri verildi

Valilik konferans salonunda düzenlenen seminerde, TGRT Haber Spikeri ve TV Programcısı Mehmet Aydın ile radyo programcısı Ayhan Güngör, sunum yaptı.

Bitlis'te bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Aydın, Bitlis'in gelişmekte olan iller arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

"Hayatımız İletişim"de doğudan batıya, batıdan güneye her tarafta valiliklerle bu eğitim seminerlerini vermeye gayret ettiklerini anlatan Aydın, "Etkili anlatım ve söz söyleme sanatının neden önemli olduğunu anlatacağız." dedi.

Aydın, etkili konuşma, diksiyon, hitabet, toplum önünde konuşma fobisi, beden dili konularında sunum yaparak katılımları bilgilendirdi.

Güngör de sosyal medya nasıl kullanır, nasıl kullanılmaz, sosyal medyanın yaşantımıza etkisi ve yeni nesil medya kuralları hakkında sunumlar yaptı.

Seminere, vali yardımcıları, kaymakamlar, il merkezi ve ilçelerdeki bütün kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ve yöneticileri katıldı.

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