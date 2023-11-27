Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.11.2023 12:23

AK Parti Niğde Teşkilatında temayül yoklaması

AK Parti Niğde İl Başkanlığınca 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran belediye başkan aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Niğde Teşkilatında temayül yoklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, aday belirleme sürecinde teşkilatın görüşlerinin alınabilmesi için temayül yoklamasının önemli bir kriter olduğunu söyledi.

Yoklamaya katılımın yüksek olduğunu belirten Gözgeç, şöyle devam etti:

"Elektronik olması sebebiyle hızlı oy kullanıyoruz. Belediyesi bizde olan il ve ilçelerimizde mevcut belediye başkanımızı da değerlendiriyoruz. Bizde olmayan belediyeler için de 3 isim önermelerini istiyoruz. Burada oy kullanılır kullanmaz Genel Merkezde sisteme düşüyor. Oldukça güzel bir oylama sürecini hep beraber geçiriyoruz. Aslında bir demokrasi şölenini de hep beraber yaşıyoruz. Yerel seçimler öncesi yaptığımız temayül yoklamasının hem ülkemize hem de illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Temayül yoklamasına, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MKYK üyeleri katıldı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
İstanbul’da birçok kedi dev dalgalar arasında boğuldu
14:36
Denizler için fırtına uyarısı
14:31
Kayseri'de rüzgarın hızı 187 kilometreye ulaştı
14:21
Kars-Iğdır yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
14:30
NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı
14:11
İzmir'de su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor
Yeni keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor
Yeni keşfedilen "efeçayı" bitkisinin Alzheimer'a karşı etkisi araştırılıyor
FOTO FOKUS
Teröristlerin kullandığı mağaralar görüntülendi
Teröristlerin kullandığı mağaralar görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ