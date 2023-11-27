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Güncel
AA 27.11.2023 12:05

Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor

Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" kapsamında yazar Fatih Duman, kitapseverlerle bir araya geldi.

Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor

Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, büyük bir kitap fuarı düzenlediklerini söyledi.

Okurları kitaplarla buluşturmanın sevincini yaşardıklarını belirten Asya, "Vatandaşlarımızın fuardan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Yazar Fatih Duman'ı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Duman ise geleceğin teminatı gençlerin her şeyin üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen fuar alanına geçen Duman, okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

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