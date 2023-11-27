Kontrolden çıkan tır makasladı, D-650 kara yolu trafiğe kapandı

D-650 kara yolu Devebağırtan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada M.D. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak makasladı. Bariyerleri yıkarak bir kısmının karşı yöne geçtiği tır kara yolunun çift yönlü olarak kapanmasına sebep oldu.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırı bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.