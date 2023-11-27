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Güncel
İHA 27.11.2023 11:51

Kontrolden çıkan tır makasladı, D-650 kara yolu trafiğe kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken tır sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kontrolden çıkan tır makasladı, D-650 kara yolu trafiğe kapandı

D-650 kara yolu Devebağırtan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada M.D. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak makasladı. Bariyerleri yıkarak bir kısmının karşı yöne geçtiği tır kara yolunun çift yönlü olarak kapanmasına sebep oldu.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırı bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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