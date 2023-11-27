Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.11.2023 11:27

Bingöl için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Bingöl için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Bingöl için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kentte havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi bekleniyor.

Yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerine kadar Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Rüzgarın akşam saatlerine kadar Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), dağlık ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ETİKETLER
Bingöl Yağış Meteoroloji Sağanak Fırtına
Sıradaki Haber
Artvin'de gemi karaya oturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi
12:34
Ardahan-Artvin yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
12:27
AB'den İsrail'e tepki: Bu, meşru müdafaa değildir
12:26
Filistinli akademisyen, eşi ve çocuklarına İstanbul'da kavuştu
12:23
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı
12:30
18 ilde terör operasyonu: 98 gözaltı
Bartın’da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü
Bartın’da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü
FOTO FOKUS
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ