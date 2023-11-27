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Güncel
İHA 27.11.2023 11:18

Burdur’da sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde sobadan çıkan yangından prefabrik ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, gece saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde meydana geldi. Mustafa Arısoy’a ait prefabrik evden bir anda alevler yükseldi. Alevleri gören ev sahipleri kendilerini dışarıya atarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına sobanın neden olduğu düşünülürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

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