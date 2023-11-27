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Güncel
İHA 27.11.2023 11:06

Gümüşhane'de 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de 27 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotograf: İHA]

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışının havanın soğumasının ardından sabaha karşı kar yağışına döndüğü Gümüşhane’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi aştı.

Kent merkezinde de bazı mahalleleri beyaza bürüyen yağış en fazla Şiran ilçesinde etkili oldu. Şiran ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken yağışın aralıklı olarak gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Yağışın ardından Şiran ilçesinde 24, Kürtün ilçesinde de 3 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler erken saatlerden itibaren taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek 8 iş makinesi ve 12 personeliyle karla mücadele çalışmasına başladı.

Gümüşhane genelinde yağışın ardından Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları sıfırın altında 7 derecelere kadar düşecek.

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