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Güncel
AA 27.11.2023 10:41

Iğdır'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda altın ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda altın ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; 231 adet altın sikke, 1 adet pürmüz düzeneği, 1 adet altın eritme kabı, 1 adet el dedektörü, 1 adet mihenk taşı, 1 adet hassas terazi, 4 adet 20 mililitre altın ayar suyu, 1 kilo 381 gram nitrik asit, 1 kilo 44 gram beyaz renkli toz, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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