Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta, Ankara yönünde seyreden otomobilin menfeze düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Sivas'tan Ankara yönüne giden M.S. yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolu Köçekkömü köyü mevkisinde menfeze düştü.
Otomobildeki T.Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile eşi D.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
Sıradaki Haber
Bilecik'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz