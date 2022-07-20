Sözleşmeli personel, geçici işçiler meselesi konularının çözümü için mesai hızlandı.

Sözleşmeli kamu personeline kadro için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar başladı.

Düzenlemenin ekim ayında Meclis'te görüşülmesi hedefleniyor

Kamuda 565 bin 35 sözleşmeli personel var. Daimi kadro için alternatifler değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan taslak, sendikalarla da değerlendirilecek.

Ardından gözler Meclis'e çevrilecek. Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme getirilmesi bekleniyor.

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınıp tayin hakkı verilmesi de ele alınan konular arasında.