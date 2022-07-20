Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 16,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Merkez (Düzce)
Tarih-Saat : 20.07.2022, 22:49:40 TSİ
Enlem : 40.8326 N
Boylam : 31.3336 E
Derinlik : 16.47 km
Detay : https://t.co/J47z1cQxZV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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