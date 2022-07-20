Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının adresinden açıklandığını duyurdu.

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

YKS 2022 sonuç sorgulama

Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite taban puanları açıklandı mı?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. YKS taban puanlarının bir kısmı ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuz içerisinde yer aldı.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu 2022

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.