DSİ Personel Alımı başvuruları 20 Temmuz’da başlayacak ve 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

DSİ başvuru şartları nelerdir?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

Türk Vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.