Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da silahlı kavga: 1 ölü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.E.A. ile Hüseyin Koşdili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.A., av tüfeğiyle Koşdili'ye ateş etti.
Ağır yaranan Koşdili, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Burdur Bireysel Silahlanma Kavga
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