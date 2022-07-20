Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Tokat'ın Zile içesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.
Tokat'ın Zile içesinde A.T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Karaşeyh mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Elibol'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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