Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda 2 gün açık kalacak sergide Çanakkale, Sarıkamış ve Kırşehirli şehitlerle ilgili fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezen ve duygulu anlar yaşayan ziyaretçiler, anı defterine düşüncelerini yazdı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi kapsamında "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere saygı için sergiyi açtıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz söz konusu olunca ne yapsak, onların aziz hatıralarını yaşatmak, kıymetli ailelerine huzur verebilmek için ne kadar çabalasak azdır. Bu gayret ile mesafe alırken bizleri yalnız bırakmayan, her zaman destek olan başta İçişleri Bakanlığımıza ve yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Numan Nafiz Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcımız Nuri Araz'a ve bu vatanın öz evladı şehitlerimizin ailelerine sonsuz teşekkür ediyoruz."