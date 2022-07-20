Rusya'dan Almanya'ya giden önemli boru hatlarından Nordstream 1, 10 gündür bakım için devre dışı ve bu perşembe günü akış yeniden başlayacak.

Ancak Moskova'nın sözünü tutmayacağına dair endişeler var.

Rusya geçen yıl Avrupa'ya doğalgazının yüzde 40'ını sağladı, Almanya 2020'de kıtanın en büyük ithalatçısı oldu ve onu İtalya izledi.

Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa çapında bir kesintinin "muhtemel bir senaryo" olduğunu söyledi.

"Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor. Bu nedenle, ister Rus gazının kısmi, büyük ölçüde kesilmesi, isterse Rus gazının tamamen kesilmesi olsun, her halükarda Avrupa'nın hazır olması gerekiyor" dedi.

Komisyon, kış aylarında tam bir kesintinin AB ekonomileri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ve büyümeyi yüzde 1,5'e kadar azaltabileceğini söyledi.

Avrupa ülkeleri, Moskova'nın arzı daha da kısıtlaması durumunda bir tampon oluşturmak için kış öncesinde gaz depolaması kurmaya çalışıyor.