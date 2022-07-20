Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu
[Getty]
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında bir zanlı gözaltına alındı.
Şırnak'ta Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı ilgili il ve birimine teslim edildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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