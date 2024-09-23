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Güncel
AA 23.09.2024 13:02

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

A.T. idaresindeki otomobil Babalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobildeki yaralılar S.İ, A.S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada yaralananları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hayatını kaybeden sürücünün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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