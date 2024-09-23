Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Malik Ejder Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan 68 yaşındaki Ahmet Gizir'e yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Gizir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan yıldırımdan etkilenen 3 keçi telef oldu.