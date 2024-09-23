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Güncel
AA 23.09.2024 12:57

Erzurum'da sulama kanalına düşen araçtaki çift hayatını kaybetti

Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası öldü, kızları ise yüzerek kurtuldu.

Erzurum'da sulama kanalına düşen araçtaki çift hayatını kaybetti

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde Mustafa A. idaresindeki otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Birsen A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay A. ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla su kanalından çıkartıldı.

Ailenin, kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenildi.

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