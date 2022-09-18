Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Yozgat’ta cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi Bağ-Kur Camisi avlusunda O.B. ile arkadaşı B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç., bıçakla O.B.'yi yaraladı.
Ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince yakalanan B.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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