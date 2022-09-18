Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi Bağ-Kur Camisi avlusunda O.B. ile arkadaşı B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç., bıçakla O.B.'yi yaraladı.

Ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan B.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.