Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 152,4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobildeki F.S. (29), M.T. ( 33) ve O.O. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S. tutuklandı, M.T. ve O.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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