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Güncel
AA 24.05.2024 15:59

Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 208 bin kınalı keklik üretimi gerçekleştirildi.

Yozgat'ta 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, gazetecilere, Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda 2007 yılından beri üretim yapıldığını ve kekliklerin 35 ilde doğaya salındığını söyledi.

Eğilmez, bu yıl 4 bin 100 keklik üretiminin planlandığını belirterek, "Üretilen keklikler Balıkesir, Bursa, Bolu, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Yalova ve Yozgat'ta belirlenen sayıda doğaya salınacak. Bu üretimdeki maksadımız tabiat içerisinde doğal dengesi bozulmuş kınalı keklik popülasyonunu tekrar dengeye kavuşturmaktır. Kekliklerin salındığı alanlar avlanmaya kapatılmış alanlardır" değerlendirmesinde bulundu.

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