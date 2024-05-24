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Güncel
AA 24.05.2024 15:44

Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Saray Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Binadaki patlamanın ardından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, güvenlik güçleri binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti.

Patlamanın meydana geldiği beşinci kattaki daireden düşen kişi hayatını kaybetti.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Bölgedeki çalışmalara katılan Arama ve Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, patlamanın nedeninin bilinmediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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