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Güncel
İHA 31.05.2024 17:37

Yöresel lezzetlerin durağı “Sorgun” olacak

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü Sorgun Belediyesi, yaklaşık 400 kişinin istihdam edileceği 'Yöresel Lezzetler Durağı' projesinin sonuna geldi.

Yöresel lezzetlerin durağı “Sorgun” olacak

Sorgun Belediyesi tarafından 660 metrekare alana kurulması planlanan Yöresel Lezzetler Durağı projesi tüm hızla devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 2 ay gibi bir süre zarfında projeyi tamamlayarak Yöresel Lezzetler Durağını vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi. Yöresel Lezzetler Durağının kente katma değer sağlayacağını belirten Başkan Ekinci, projenin tamamlanmasıyla 400’e yakın kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Yozgat yöresinde yetiştirilen ve üretilen ürünlerin satılması noktasında Yöresel Lezzetler Durağının aranan bir yer olacağını da aktaran Başkan Ekinci, “Toplamda 660 metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Burada hem istihdamı artırmak adına hem de Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonuyla üretime katkı sağlamak için böyle bir çalışmayı başlattık. 2 ay gibi bir süremiz kaldı ve bu sürede burayı bitirmeyi hedefliyoruz. Bittiği zaman da hem istihdama hem de bu yörede yetiştirilen ürünlerin satılması noktasında burasının aranan bir nokta olacağını düşünüyorum” dedi.

"400 kişilik bir istihdam hedefliyoruz"

Yöresel Lezzetler Durağında fabrikalar ve satış noktasında 400’e yakın kişinin istihdam edileceğini de aktaran Başkan Ekinci, “Fabrika binalarında 200-250 kişilik bir istihdam hedefliyoruz, yine ön tarafta bulunan satış noktalarında 100 civarı istihdam düşüyoruz. Toplamda 350-400 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Buranın doğrudan istihdamla beraber dolaylı istihdama da faydası olacak. Yani Yozgat civarında yetiştirilen ürünlerin satılabileceği nokta olacağından dolayı aynı zamanda dolaylı bir istihdama da katkı sağlayacak. Hem çiftçiye hem meyve üreticilerine hem de hububat üreticilerine satış noktası tesis etmiş olacağız. Kadınların evlerinde ürettikleri, erişte, marmelat, madımak, salça gibi ürünlerin de satılacağı bir nokta olacak. Yani dolaylı istihdamla beraber buranın binli rakamları bulacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu. 

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