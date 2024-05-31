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Güncel
AA 31.05.2024 17:28

Gülnar'da lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde lise öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

Gülnar'da lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere hayatları boyunca başarı ve mutluluklar diledi.

Öğrencilere büyük emek veren öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Ramazan Koz da mezun olacak bütün öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep attı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.​​​​​​​

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