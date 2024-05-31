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Güncel
AA 31.05.2024 17:02

Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı

Giresun'un Espiye ilçesinde amatör balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı.

Giresun'da amatör balıkçı, oltasına takılan karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı

Amatör balıkçı Birol Esen, Almanya'dan 2 haftalığına tatil için geldiği Giresun'da, amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

Merkez Mahallesi sahil kesiminde oltasına balık takıldığını belirten Esen, "Balığı karaya çektiğimde mersin balığı olduğu gördüm. Çok şaşırdım. Çok değerli olduğu için balığı oltadan kurtararak yeniden denize bıraktım." dedi.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Tepe ise Esen'in oltasına takılan balığın "Rus mersin balığı" olarak da bilinen karaca mersin balığı olduğunu ifade etti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığın koruma altında olduğunu kaydeden Tepe, balığın yeniden denize bırakılmasının doğru bir davranış olduğunu kaydetti.

Tepe, 2 metre 40 santimetre boya ve 115 kilogram ağırlığa ulaşabilen karaca mersin balığının yaşam alanlarının Karadeniz ve Hazar denizi olduğunu sözlerine ekledi.

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