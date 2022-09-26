Hendek ilçesinde A.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki İlhan Salihoğlu’na çarptı.

Kazada, Salihoğlu ve otomobilde bulunan A.A. ile Ş.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İlhan Salihoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.