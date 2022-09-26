Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[AA (Arşiv)]
Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada 55 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Hendek ilçesinde A.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki İlhan Salihoğlu’na çarptı.
Kazada, Salihoğlu ve otomobilde bulunan A.A. ile Ş.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İlhan Salihoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler: Polis Trafik Kazası
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