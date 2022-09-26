Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'den gençler uzmanlar eşliğinde kuş gözlemi yapıp yürüyüş sırasında orman içinde ve nehir kıyısındaki atıkları topladı.

Edirne Kent Ormanından başlayan etkinlikte üç ülkeden katılan gençler, Ornitolog Özmen Yeltekin'in rehberliğinde Balık Kartalı, Gri Balıkçıl, Yeşil Ağaçkakan, Delice Doğan gibi 18 farklı kuş türünü gözlemleme şansı yakaladı.

Kent Ormanı ve nehir kenarındaki atıkları da toplayan gençlerin etkinliği Deveci Han Kültür Merkezi'nde yapılan "Edirne'nin tanıtımı" konulu sunumun ardından son buldu.