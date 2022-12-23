Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolcu treninde 10,6 kilo esrar bulundu :2 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu treninde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fevzipaşa Garı'nda, Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde, ihbar üzerine arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun valizlerinde, 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.
Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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