Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, zeytin üreticilerinin de hasat mesaisi devam ediyor.

Yağ için ayrılan ürünler, sıkılmak üzere zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor.

İlçedeki 1 milyon 43 bin ağaçtan bu yıl yaklaşık 9 bin ton sofralık zeytin ve 28 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Sinan Say, sezonun verimli geçtiğini söyledi.

Rekoltenin fazla olmasının yoğunluğu artırdığını belirten Say, "Zeytin rekoltesi geçen yıla göre ortalama yüzde 50 daha fazla. Bizim haricimizde ilçede 7 fabrika daha sıkım yapılıyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz, sezon çok güzel geçiyor" dedi.

Üretici Hüseyin Ayhan da rekolteden ve zeytinyağı fiyatından memnun olduğunu kaydetti.