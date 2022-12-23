Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Fidan'ın önceki gün akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, jandarma, polis, ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği arama ve kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katılıyor.

Karla kaplı arazide sis nedeniyle ekipler arama çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Ekipler arama çalışmalarında, hava şartları uygun olduğunda dron da kullanıyor.

Esentepe Mahalle Muhtarı Caner Köse, gazetecilere, kaybolan Fidan'ın mahallelerinde yaşadığını söyledi.

Yakınlarının kayıp bilgisi vermesinin ardından gidebileceği yerlere baktıklarını ancak kadını bulamadıklarını belirten köse, "En son Merkez Camisi'nin oradan geçiyor, bu kameralara da yansımış. Hava şartları çok çetin, kar yağışı nedeniyle çok sıkıntı yaşanıyor. Şu anda burada çok yoğun sis var ama buna rağmen çalışıyoruz. İlçemize askerler de geldi, gençler ve vatandaşlarla birlikte arıyoruz" dedi.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Fatma Fidan'ın 2 gün önce evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirmiş, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatılmıştı.