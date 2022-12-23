Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 08:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu ve asayiş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu ve planlı asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından Boyabat ve Türkeli ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi.
Ekipler, adreslerde bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sinop
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz