Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından Boyabat ve Türkeli ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler, adreslerde bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.