Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kavşakta, N.A. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpışıp devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü S.K. ile araçlardaki 2 yolcu, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 07:46
- 06:38
- 06:35
- 05:58
- 05:27
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta otomobil tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz