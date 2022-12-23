Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 64 bin 820 bandrolsüz makaron ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Uşak'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 64 bin 820 bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir ikamete baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 55 bin 820'si dolu 9 bini boş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uşak Kaçakçılık Makaron
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