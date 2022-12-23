Durmuş K'nin kullandığı tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Toroslar mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan Muhammet K. idaresindeki traktör ile çarpıştı.

Kazanın etkisi ile her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.