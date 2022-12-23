Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada S.T. ve A.Y'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu
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