Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.D. idaresindeki kamyonet, Malatya-Sivas kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'ndeki kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında B.S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan B.S, ile H.D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanes'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:41
- 01:35
- 00:57
- 00:57
- 00:45
Sıradaki Haber
ABD'de kripto para şirketleri için yapılan çalışmalara yönelik inceleme artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz