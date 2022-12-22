Yılın son yasal düzenlemesi de Meclis'ten geçti. Enerji ve ekonomi ile ilgili başlıkları içeren torba teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, binlerce vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirilecek.

Özelleştirmeler sırasında TEDAŞ'a devredilmiş, 2 bin lirayı aşmayan elektrik borcu alacaklarından vazgeçilecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu böylece silinmiş olacak.

Elektrik borçlarının silinmesinin yanısıra borçların yapılandırılması da sağlanacak.

Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacakları yapılandırılabilecek.

Özelleştirilen limanların kira süresi uzatılacak

Yasayla, işletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresi 49 yıla kadar uzatılıyor. Şirketlerin 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u tutarında yatırım yapmaları zorunlu olacak.

Ayrıca, liman işletmecileri; her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

Sendikalar için de bir düzenlemeye gidildi. Sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.