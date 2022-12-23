Kaza, saat 21.50 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi girişinde meydana geldi.

Hastaneden dönen Şammaz Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta, Emin Çimen'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Şammaz Yılmaz'ın aracının motoru yerinden koparak 100 metre ileriye fırladı. Kazada sürücüler Emin Çimen, Şammaz Yılmaz ve kızı Sude Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Sude Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.