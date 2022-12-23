Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Yüzüncüyıl Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu Mehmet Onur G. bacağından yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Mermiler park halindeki araçlara da isabet etti.
Polis, olay ile ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Adana
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