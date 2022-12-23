Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de otomobille çarpışarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen Dilek K. idaresindeki cip ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Sancaktepe mevkiinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücü Dilek K, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.
Etiketler: İstanbul
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