Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında trafik kazası sonrası tır kuyruğu oluştu
[Fotograf: AA]
Ardahan'da, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında meydana gelen trafik kazası sonrası 5 kilometreyi aşan tır kuyruğu oluştu.
Dün Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısının Gürcistan tarafında tır kazası meydana geldi.
Kaza sebebiyle işlemlerde aksama yaşanması dolayısıyla Gürcistan tarafının yanı sıra Türkiye bölümünde de tır kuyruğu oluştu.
Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyü yakınlarına kadar uzanan kuyruk, yaklaşık 5 kilometreyi buldu.
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