Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde 3 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü uyuşturucu nakledildiği bilgisi üzerine uygulama noktasında durdurdu.
Dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada bagajdaki bavulda 3 kilo 400 gram uyuşturucu madde bulundu, bavulun sahibi M.H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Köpek Narkotik Otobüs Uyuşturucu
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