2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleri bugün başlıyor. Adaylar, tercihlerini 14 Ağustos'a kadar yapabilecek.

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada” 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.” denildi.

2020 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

Adaylar, internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Sanal fuar

Yükseköğretim Kurulu da salgın sebebiyle bu yıl bazı değişikliklere gitti. Yüz yüze düzenlenemeyen üniversite tanıtım fuarını dijital ortama taşıdı. Öğrenciler "sanalfuar.yok.gov.tr" adresine girerek üniversiteler ve programları hakkında bilgi alıyor.

Kontenjan kılavuzu için tıklayınız

200 üniversitenin katıldığı sanal fuarda canlı tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Üniversite adayları sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. Sanal fuar, 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

YÖK Atlas tercih robobu 2020

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.