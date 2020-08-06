Haber Giriş: Kaynak: AA
Pamukova'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çardak Mahallesi yolunda, Ertuğul S. (18) idaresindeki 54 ABU 403 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 41 AFJ 500 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki Berkay Y.(17) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı.
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