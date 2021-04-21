Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşından bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA(Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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