Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.